БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Евросоюз через Белоруссию выросли на четверть в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвященном европейским газовым рынкам. Потребление газа в Европе выросло в первом квартале

"В первом квартале 2021 года потоки через Белоруссию выросли более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в нем.

Общий объем поставок по этому пути составил в первом триместре 10 миллиардов кубометров.

Поставки по "Северному потоку" сократились на 1%, составив 15 миллиардов кубометров, а транзит через Украину сократился почти на 7%, до 8 миллиардов кубометров. Украина обсудила с Турцией соглашение о свободной торговле

"Северный поток" оставался основным путем поставок газа из РФ в страны Союза в первом квартале, хотя его доля в общем импорте российского трубопроводного "голубого топлива" в ЕС снизилась за год до 41% с 45%. Белорусский транзитный маршрут стал вторым по значимости маршрутом поставок, на него приходилось 29% в первом квартале 2021 года по сравнению с 25% в первом квартале 2020 года.

Доля транзита через Украину снова упала на третье место — до 22% с 26% годом ранее. Согласно данным Еврокомиссии, в 2019 году, к примеру, транзит через Украину по объему превышал поставки по "Северному потоку". Однако на рубеже 2019 и 2020 годов он падал на третье место, затем в течение года несколько отвоевывал свои позиции и снова терял их.

Доля "Турецкого потока" практически удвоилась в течение года, достигнув 8% в первом квартале 2021 год, а объем составил 2,7 миллиарда кубометров, поскольку "Газпром" начал снабжать некоторых своих клиентов на Балканах, например Сербию и Боснию и Герцеговину, используя трубопровод через Болгарию вместо маршрута через Украину и Венгрию, отмечает ЕК.

Что же касается общего объема чистого импорта газа в Евросоюз из всех стран и по всем маршрутам, то доля "Северного потока" составляла 19%, белорусский транзит — 13%, украинский — 10%, "Турецкий поток" — более 3%, отмечает ЕК.

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