МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии.

Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по "Северному потоку" полностью приостановилась около 7 мск.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)", — сообщил накануне оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG.

"Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Рост экспорта Китая ускорился в июне

На прошлой неделе завершился период ежегодного техобслуживания на магистральном газопроводе "Ямал-Европа", проходящем через территорию Белоруссии, Польши и Германии. Его мощность составляет около 33 миллиардов кубометров в год. На время ремонта "Газпром" использовал запасы газа в своих ПХГ в Европе для поставок европейским потребителям.