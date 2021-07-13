КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.

Накануне Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительства "Северного потока-2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности он считает, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины.

"Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги. Если мы говорим, и я об этом говорил вчера, о зеленом курсе Украины, к которому мы движемся, то это о чем? Об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда: часть этих денег мы тратим на инфраструктуру, на армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?" — сказал Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

По его словам, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение.

"Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны", — объяснил президент.

Также Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ, добавил Зеленский. Белоруссия остается большим партнером для экономики России, заявил Путин

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.