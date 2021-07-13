МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский газопровод "Северный поток — 2" в течение уже довольно долгого периода времени выступает в качестве предмета нескончаемых споров. Отмечается, что его запуск запланирован на самое ближайшее время, однако позиция Германии по данному проекту мешает ее отношению со странами ЕС. Кроме того, издание сообщает, что у "Северного потока — 2" появился новый противник, так как газопровод является предметом спора и в Бундестаге. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. На Украине оценили последствия запуска "Северного потока-2" для страны

Отмечается, что специальный докладчик по России от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер отметил, что партия поменяла свое мнение по газопроводу. Кизеветтер считает, что он носит геополитический характер. По мнению политика, цель "Северного потока — 2" — исключить Украину из газового транзита в ЕС.

Тем не менее, читатели Der Spiegel уверены, что уже ничего нельзя изменить, так как газопровод будет готов в августе, и такой "театр" уже ни к чему. Они полагают, что Кизеветтер "старается привести вовремя ХДС в соответствие с грязным курсом США".