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2021-07-13T15:41:02+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210713/834187308.html
В Германии появился новый противник "Северного потока-2"
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Российский газопровод "Северный поток — 2" в течение уже довольно долгого периода времени выступает в качестве предмета нескончаемых споров. Отмечается, что его запуск... ПРАЙМ, 13.07.2021
ес, германия, северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский газопровод "Северный поток — 2" в течение уже довольно долгого периода времени выступает в качестве предмета нескончаемых споров. Отмечается, что его запуск запланирован на самое ближайшее время, однако позиция Германии по данному проекту мешает ее отношению со странами ЕС. Кроме того, издание сообщает, что у "Северного потока — 2" появился новый противник, так как газопровод является предметом спора и в Бундестаге. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Отмечается, что специальный докладчик по России от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер отметил, что партия поменяла свое мнение по газопроводу. Кизеветтер считает, что он носит геополитический характер. По мнению политика, цель "Северного потока — 2" — исключить Украину из газового транзита в ЕС.
Тем не менее, читатели Der Spiegel уверены, что уже ничего нельзя изменить, так как газопровод будет готов в августе, и такой "театр" уже ни к чему. Они полагают, что Кизеветтер "старается привести вовремя ХДС в соответствие с грязным курсом США".