БЕРЛИН, 14 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что удалось добиться прогресса на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток 2", сообщает агентство ДПА.

"За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились", — приводит агентство слова министра. Меркель не согласна с Зеленским по "Северному потоку-2", заявил политолог

Как отмечает агентство, министр не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи канцлера Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. "Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем", — сказал Маас.

Конкретных сроков министр не привел. "Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон", — цитирует его слова агентство.

Канцлер Ангела Меркель в среду отправится с официальным визитом в Вашингтон, где в четверг проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее Меркель, одной из тем переговоров станет трубопровод "Северный поток 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.