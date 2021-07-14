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2021-07-14T16:22:36+03:00

2021-07-14T16:22:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210714/834198064.html

Москва и Минск до конца года определят будущую цену на газ

Газ

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https://россиясегодня.рф

Минск и Москва окончательно определят цену на газ на 2022 год до конца текущего года, но она будет не выше нынешней, собщила пресс-секретарь президента Белоруссии. ПРАЙМ, 14.07.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60