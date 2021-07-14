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https://1prime.ru/gas/20210714/834198064.html
Москва и Минск до конца года определят будущую цену на газ
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Минск и Москва окончательно определят цену на газ на 2022 год до конца текущего года, но она будет не выше нынешней, собщила пресс-секретарь президента Белоруссии. ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минск и Москва окончательно определят цену на газ на 2022 год до конца текущего года, но она будет не выше нынешней, собщила пресс-секретарь президента Белоруссии.