Преемник Меркель назвал "Северный поток-2" необходимым для ФРГ
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский газовый проект "Северный поток-2" необходим Германии, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.
По мнению немецкого политика, право Берлина самостоятельно решать вопросы энергоснабжения признал президент США Джо Байден.
Лашет особо отметил, что считает российский проект экономическим и правильным для Германии. Это связано с тем, что европейской стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. В то же время он напомнил, что Германия согласилась строить терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), через которые может сырье из США.
Рассуждая о позиции США, Лашет отметил решение Байдена не вводить санкции против оператор газопровода Nord Stream 2.
"Нынешний президент признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США — ред.) приведет к хорошему результату", — пояснил немецкий политик.
Напомним, что Лашет ранее заявлял о необходимости поставить при запуске "Северного потока — 2" и выдаче проекту разрешения от Евросоюза условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Тогда он назвал российский проект экономическим, отмечая, что он не должен "обезвоживать" Украину.
https://1prime.ru/gas/20210715/834203024.html