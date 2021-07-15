МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский газовый проект "Северный поток-2" необходим Германии, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung. Враги "Северного потока-2" стремительно проигрывают в Германии

По мнению немецкого политика, право Берлина самостоятельно решать вопросы энергоснабжения признал президент США Джо Байден.

Лашет особо отметил, что считает российский проект экономическим и правильным для Германии. Это связано с тем, что европейской стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. В то же время он напомнил, что Германия согласилась строить терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), через которые может сырье из США.

Рассуждая о позиции США, Лашет отметил решение Байдена не вводить санкции против оператор газопровода Nord Stream 2. Что сможет урвать Украина под видом отступных за "Северный поток-2"

"Нынешний президент признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США — ред.) приведет к хорошему результату", — пояснил немецкий политик.

Напомним, что Лашет ранее заявлял о необходимости поставить при запуске "Северного потока — 2" и выдаче проекту разрешения от Евросоюза условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Тогда он назвал российский проект экономическим, отмечая, что он не должен "обезвоживать" Украину.