МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Киев должен вести переговоры с Брюсселем о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита. С таким заявлением выступила в своей статье для "Укринформа" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук. В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию российского газового проекта "Северный поток-2" стране понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.

Помимо этого, президент заявлял о гарантиях для Украины от ЕС по вопросу цен на газ.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отмечал, что компенсацией для Украины за запуск "Северного потока-2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит от российского поставщика.

Ищук в своей статье напоминает, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско- венгерской границе. Из-за этого Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины — через "Турецкий поток". Преемник Меркель назвал "Северный поток-2" необходимым для ФРГ

"Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов", — пишет она и добавляет, что на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.

"Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал — Европа", "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов", — сетует она.