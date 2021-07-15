МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Берлин не должен выплачивать Киеву компенсации в ситуации, если по территории Украины перестанет идти транзит российского газа, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клауса Эрнста. На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

"На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — отметил политик.

Напомним, что на прошлой неделе немецкий еженедельник Der Spiegel назвал варианты урегулирования спора Германии и США вокруг "Северного потока — 2". Тогда отмечалось, что разногласия могли бы снять выплаты Украине компенсаций, если страна перестанет быть транзитером газа из РФ.

"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", — пишет издание.