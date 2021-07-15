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https://1prime.ru/gas/20210715/834205444.html
В бундестаге отвергли идею компенсации Киеву за "Северный поток-2"
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Берлин не должен выплачивать Киеву компенсации в ситуации, если по территории Украины перестанет идти транзит российского газа, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу... ПРАЙМ, 15.07.2021
украина, германия, газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Берлин не должен выплачивать Киеву компенсации в ситуации, если по территории Украины перестанет идти транзит российского газа, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клауса Эрнста.
"На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — отметил политик.
Напомним, что на прошлой неделе немецкий еженедельник Der Spiegel назвал варианты урегулирования спора Германии и США вокруг "Северного потока — 2". Тогда отмечалось, что разногласия могли бы снять выплаты Украине компенсаций, если страна перестанет быть транзитером газа из РФ.
"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", — пишет издание.