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Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal
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Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда. "Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда,... ПРАЙМ, 15.07.2021
opal, газопровод, ес, греция, суд, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда.
"Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", — говорится в сообщении.
В соответствии с решением суда Германия обязана оплатить судебные расходы, понесенные Польшей во время рассмотрения дела.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal.