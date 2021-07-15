МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Газпром экспорт", 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома", разочарован решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, которое создает искусственные преграды для эффективных инвестиций в газотранспортную систему Европы, сообщили журналистам в компании. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal

Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal.

"Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", — сообщил "Газпром экспорт".

"Мы приняли к сведению решение Суда справедливости ЕС, отказавшего в удовлетворении апелляции ФРГ и оставившего в силе решение нижестоящей судебной инстанции об отмене решения Европейской комиссии, санкционирующего новый режим использования транзитных мощностей газопровода Opal. Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", — сообщили в компании. Оператор Opal прокомментировал решение суда по спору с Польшей

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.