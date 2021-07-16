БЕРЛИН, 16 июл — ПРАЙМ. Позиции Германии и США по проекту "Северный поток 2" различаются, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

"Обсудили (с президентом США – ред.) Россию и Украину, и в этой связи "Северный поток 2". У нас тут различные оценки того, что несет этот проект ", — заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.

Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, прокомментировала канцлер ФРГ.

"Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", — заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.

В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ по итогам встречи с президентом США.

"У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита — ред). Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет", — сказала Меркель. США начнут отслеживать операции с криптовалютой для борьбы с кибератаками

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.