ВАРШАВА, 16 июл — ПРАЙМ. Экологическая проблема строительства газопровода Baltic Pipe на территории Дании решена, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

"Baltic Pipe, то есть тот газопровод, который соединит Польшу с норвежскими месторождениями газа, есть на очень хорошем пути к завершению в срок, ожидаемый в следующем году – в октябре будущего года. Все элементы в настоящий момент строятся", — сказал Наимский.

"На территории Дании проблемы окружающей среды, связанные с местами проживания мышей и летучих мышей, коллеги из Energinet (датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия), правительства Дании, администрации Дании, разрешили. Было заключено соглашение. Работы были возобновлены какое-то время назад", — добавил он.

По информации Наимского дополнительно в Дании Energinet будут проведены необходимые действия, связанные с окружающей средой.

"Так что, ничто здесь не находится под угрозой. Могу добавить, что на Балтике в данный момент работают два из трех судов, которые укладывают морской участок. Уже уложено около 100 километров трубопровода Baltic Pipe на дне Балтики из около 295 километров общей длины. Так что можно сказать, что все идет в соответствии с планом", — заключил представитель правительства Польши.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. "Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021

Позже датское Агентство по охране окружающей среды сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять около восьми месяцев.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.