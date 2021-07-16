МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за шесть с половиной месяцев текущего года выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 278,8 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании. Экспорт газа "Газпрома" в Европу близок к рекордным показателям

"За шесть с половиной месяцев 2021 года компания, по предварительным данным, добыла 278,8 млрд куб. м газа. Это на 17,9% (на 42,4 миллиарда кубических метров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 15,5%, или на 19,2 миллиарда кубометров.