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2021
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Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%
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Добыча "Газпрома" за шесть с половиной месяцев текущего года выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 278,8 миллиарда кубометров газа, сообщается в... ПРАЙМ, 16.07.2021
добыча газа, газпром, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за шесть с половиной месяцев текущего года выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 278,8 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании.
"За шесть с половиной месяцев 2021 года компания, по предварительным данным, добыла 278,8 млрд куб. м газа. Это на 17,9% (на 42,4 миллиарда кубических метров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 15,5%, или на 19,2 миллиарда кубометров.