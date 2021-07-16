МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам 6,5 месяцев увеличился на 24,3% в годовом выражении, до 107,5 миллиарда кубометров газа, остается близок к рекордным показателям, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром". Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".