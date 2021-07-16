МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Во время недавнего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский был намерен одержать решительную "перемогу" над российским газовым проектом "Северный поток — 2" (СП-2), но в результате получился оглушительный провал — даже по оценкам украинских экспертов, пишет РИА Новости. Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19

А на встрече Меркель с Байденом, которая состоялась накануне, 15 июля, реальностью окончательно стал новый статус-кво по этому вопросу. "Северный поток-2" запустят.

"Украина станет еще беднее — хотя ущерб украинской экономике от утраты российского рынка многократно более значим, чем потеря полутора-двух миллиардов долларов транзитных платежей. Фантастические требования о предоставлении денежной компенсации и продлении транзита на 10-15 лет не будут удовлетворены. Зато Украина сможет получить какие-то деньги за продажу газотранспортной системы (ГТС) или передачу ее в управление "западным партнерам" — правда, не всей целиком, а только части, которая будет оставаться рентабельной при небольших объемах прокачки", — отмечает автор статьи.

Отмечается, что со временем такую продажу/передачу объявят большим успехом, так как только этот вариант сможет обеспечить необходимые объемы газа для самой Украины.

А ведь еще буквально на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал во время визита в Вильнос мощное заявление о беспочвенности утверждений по поводу завершения строительства СП-2.

"Слухи о том, что СП-2 завершен или будет завершен, они на самом деле сегодня беспочвенны, и вопрос СП-2 лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров", заявлял политик.

Да и за несколько часов до встречи Зеленского с Ангелой Меркель пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что его шеф поехал в Берлин не за деньгами.

"Про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство СП-2. Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию", — говорил Никифоров.

По итогам встречи в Берлине стало очевидно: о прекращении строительства речи, конечно, не велось, а в отношении Донбасса Меркель заявила о необходимости имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Что касается ГТС Украины, то прозвучало только неопределенное заявление канцлера о заинтересованности в том, чтобы страна продолжила быть транзитной зоной для российского газа.

Тогда же вышло интервью генерального директора компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона. В тексте говорится, что единственно приемлемым для Украины вариантом после запуска СП-2 станет "новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний".

В тот же день это утверждение дословно повторил Зеленский.

"Похоже, у пребывающего несколько месяцев в истерике по поводу СП-2 официального Киева вырисовываются контуры "хотелок". Раз предотвратить появление газопровода не получилось, а денег никто не даст, то нужно хотя бы заставить "агрессора" щедро оплачивать содержание украинской ГТС. Причем 10-15 лет — это исходные условия для торга. В итоге Зеленскому и дополнительных пяти лет было бы достаточно — как раз хватит на два президентства", — пишет автор статьи.

Однако выполнение этих мечтаний украинских властей не очень вписывается в законодательство ЕС. В том числе, в Третий энергопакет ЕС, к которому Украина присоединилась. Документ ведь не только о разделении добычи и транспортировки газа.

"Под соусом снижения цен для потребителей энергопакет направлен против внешних добывающих компаний (в первую очередь против "Газпрома") и имеет целью перераспределение их прибыли в пользу европейских газораспределительных компаний, трейдеров и тому подобных. Он предполагает переход от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной цене на спотовую с биржевыми ценами", — пишет РИА Новости.

А долгосрочные договоры на транзит газа замещаются бронированием трубопроводных мощностей на год, квартал, месяц либо сутки вперед.

Контракт на транзит газа, заключенный между "Газпромом" с одной стороны и "Нафтогазом Украины" и ОГТСУ — с другой, является в этом смысле неким гибридом. документ предусматривает бронирование объемов прокачки. В то же время он заключен сразу на пять лет и предполагает кабальный принцип "качай или плати". Эти два положения совсем уж в прямом смысле Третьего энергопакета не противоречат, но и не соответствуют его духу.

Принцип "качай или плати", говорится в статье, вообще применяется преимущественно в англосаксонском праве и в другой регуляторной конструкции. "В нагрузку к этому "гибридному" контракту "Газпрому" пришлось еще и выплатить "дань" в 2,9 миллиарда долларов — согласно сомнительному решению Стокгольмского арбитража", — напоминает автор.

После запуска СП-2 польская труба будет выполнять исключительно балансирующую функцию с небольшими объемами бронирования. Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ, а главное — деньги на содержание трубы, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.