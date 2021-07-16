С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — ПРАЙМ. Затраты на догазификацию около 4 миллионов домовладений, подпадающих под программу ускоренной догазификации, могут составить около 578 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"(В рамках программы догазификации — ред.) 2,1 миллиона домовладений находится в 200 метрах от существующих газораспределительных сетей. Для газификации этих домовладений необходимы инвестиции в размере 310 миллиардов рублей… Это по всей стране, без разделения между газпромовскими регионами и регионами, в которых работают организации, не входящие в группу "Газпром"… Если говорить о догазификации всех домов,…. то таких домовладений около 4 миллионов и стоимость их подключения 578 миллиардов рублей", — сказал он журналистам. На Украине повысят пенсии

Более 36 тысяч населенных пунктов в РФ подпадают под программу ускоренной догазификации к 2023 году, сообщал в июле вице-премьер РФ Александр Новак. При этом речь идёт о примерно 4 миллионах домовладений.

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).