МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Власти Украины приветствуют стремление президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель урегулировать вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2". Но при этом Киев фиксирует отсутствие какой-либо конкретики по итогам переговоров, прошедших 15 июля между двумя политиками.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Мы благодарны им… за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток — 2" как оружие, что Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", — отметил он.

Напомним, что ранее Меркель и Байден во время совместной пресс-конференции заявили, что не сходятся во мнениях относительно "Северного потока-2".

Байден пояснил, что к моменту его прихода на пост президента США "Северный поток — 2" был завершен на 90%. Поэтому введение санкций не имело никакого смысла. Он также считает, что более важно для его страны — работать с Меркель над вопросом, как та будет действовать, если Россия предпримет попытки "шантажировать" Украину отказом от транзита газа по ее территории.