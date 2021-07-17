МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Экс-посол Украины в Соединенных Штатах и во Франции Олег Шамшур призвал граждан страны готовиться к худшему сценарию по запуску российского "Северного потока — 2". Как Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

Об этом дипломат заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое", — отметил он.

Экс-посол в США отметил, что лидеры Соединенных Штатов и Германии Джо Байден и Ангела Меркель просто зафиксировали свои разногласия. Они дали абстрактные обещания учесть интересы Украины, но по сути ничего не изменилось.

В то же время Шамшур выразил убежденность в том, что у Украины все еще есть шанс помешать запуску "Северного потока — 2" с помощью новых американских санкций либо ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации.

"Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают", — заключил дипломат.

Поэтому, считает он, Украине нужно готовиться к существованию в реальности с новым российским трубопроводом в страны Европы.