МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток-2", будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG (оператор проекта).

Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, "Академик Черский" покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля. Сейчас судно находится в немецких водах, в исключительной экономической зоне Германии. При этом судно "Фортуна" остается на данный момент в датских водах.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — пояснили в компании.

В Nord Stream 2 AG отметили, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами. В правительстве поручили проработать проект частной ветки БАМа

Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью газете Handelsblatt, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.