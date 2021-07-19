МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Газпром" вновь забронировал ставший уже стандартным для компании дополнительный объем мощностей для прокачки газа через территорию Украины в Европу: в августе компания планирует воспользоваться аналогичным предыдущим месяцам объемом в 15 миллионов кубометров в сутки, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

Это, как и в предыдущие месяцы, весь объем твердых мощностей, который выставлялся для дополнительного бронирования на август.

На февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов. На май, июнь и июль были забронированы все 15 миллионов. При этом на январь компания бронировала допмощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона.

Несмотря на плановые ремонты в июле на основных экспортных маршрутах ("Северном потоке" и "Ямал-Европе"), а также дефицит запасов в европейских подземных хранилищах, "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину сверх 15 миллионов кубометров в сутки даже в текущем месяце.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. Совладелец "Лукойла" уверен в продлении сделки ОПЕК+ и после 2022 года

Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. С учетом дополнительного бронирования "Газпром" прокачивает в июле примерно 124 миллиона кубометров в сутки, в августе ожидается такой же объем.