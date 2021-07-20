БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Компромисс с США по "Северному потоку 2" может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ), однако интересы Берлина при этом не учитываются, заявил РИА Новости член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").

Эксперт оценил шансы США помешать "Северному потоку-2"

"Возможно, предметом торга будут и интересы Украины в известной степени", — добавил политик.

"Рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты — это хороший поворот событий, не лучший, но политика — это искусство возможного", — подчеркнул Гердт.

Депутат считает, что интересы Германии в энергообеспечении в итоге "стали разменной монетой между Америкой и Россией". Он отметил, что "заокеанские друзья уделяют нашим интересам мало внимания, в то время как ограничение энергоносителей угрожает нашей экономике".

Ранее СМИ сообщили о том, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.