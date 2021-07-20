КОРСАКОВ (Сахалинская область), 20 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Сахалина-2" заложили в план производства компании на 2021 год не менее 166 партий сжиженного природного газа, заявил журналистам главный исполнительный директор компании Sakhalin Energy (оператор проекта) Роман Дашков.

"Есть ключевые показатели по объему производства (в 2021 году) — 166 партий СПГ. Это принятая цифра нашими акционерами, и мы обязаны ее выполнить. В прошлом году мы достигли рекордного показателя за всю историю проекта – 178 партий, это примерно на 20% выше проектной мощности", — сказал Дашков, комментируя планы компании на 2021 год.

Как отметил замдиректора по производству Александр Сингуров, одна партия СПГ равна 65 тысячам тонн, или 145 тысячам кубометров природного газа. Таким образом, "Сахалин-2" в 2021 году планирует произвести не менее 10,8 миллиона тонн СПГ, следует из слов топ-менеджеров проекта.

В июле-августе на "Сахалине-2" будет осуществлен крупнейший в истории проекта плановый ремонт объектов газовой инфраструктуры. Он займет 37 дней, и в течение почти всего этого срока СПГ производиться не будет. При этом в среднем за месяц на проекте производится порядка 15 партий СПГ. Однако, как отмечала Sakhalin Energy ранее, годовой график отгрузок сверстан с учетом этой остановки, ремонт на него не повлияет.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

В 2020 году на проекте "Сахалин-2" было произведено рекордное для него количество СПГ — 11,6 миллиона тонн.