КОРСАКОВ (Сахалинская обл.), 20 июл — ПРАЙМ. Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") работает над несколькими пилотными поставками углеродно нейтрального сжиженного природного газа, однако пока далеко не все покупатели готовы платить дополнительную добавочную стоимость за такой продукт, заявил журналистам главный исполнительный директор компании Роман Дашков. "Сахалин-2" планирует снизить производство СПГ в 2021 году

"Мы хотим соответствовать "зеленой" повестке, поэтому являемся активными участниками этого процесса. Несколько пилотных поставок зеленого СПГ мы сегодня уже реализуем, у нас есть договоренности", — сказал Дашков, добавив, что все они предназначаются для рынков АТР.

"Но в целом, я хочу сказать, что здесь требуется комплексный подход к оценке таких поставок. Мы должны видеть добавочную стоимость высокотехнологичному и чистому продукту. А сейчас видим пока обратную связь, что требуется какой-то дисконт. И покупатели не готовы доплачивать за эту продукцию", — добавил он.

Дашков пояснил, что речь не о поставках "зеленого" СПГ в убыток производителю, а о разделении рисков с покупателем. "Просто на рынке есть договорная или тендерная цена, в рамках которой участники говорят о том, что за будущие выбросы при сжигании метана нужно разделять риски. И идет определенный расчет в сторону снижения при тендерных процедурах", — добавил топ-менеджер. Правительство утвердило цели и направления зеленого финансирования

По словам замдиректора по производству Александра Сингурова, "Сахалин-2" пока работает над индивидуальными поставками, а дальше хочет сформировать стандартное предложение. Дашков при этом отмечает, что есть и осторожные обращения в компанию о возможности среднесрочных договоренностей по поставкам "зеленого" СПГ.

Ранее поставки СПГ с нулевым выбросом CO2 уже были осуществлены с "Сахалин-2". В частности, в 2020 году Shell поставила тайваньской CPC углеродно нейтральную партию с проекта.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.