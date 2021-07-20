БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по "Северному потоку-2", в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, а для привлечения частного бизнеса из ФРГ Украина должна "сделать домашнее задание", реформировав правовую и политическую систему, считает немецкий политолог Александр Рар. Немецкий депутат рассказал о "торге" с США по "Северному потоку-2"

Ранее СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока-2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.

"Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией", — заявил РИА Новости политолог, добавив, что "у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности".

"Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги", — считает эксперт.

С американской стороны, по словам Рара, сейчас в меньшей степени присутствует "заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС", однако они тоже не хотят "оплачивать развитие Украины". "Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август

Однако после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и "они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов", сказал Рар. Поэтому в Вашингтоне хотели бы "прикрепить Украину к российскому "денежному крану" в течение последующего десятилетия" в рамках договора о транзите газа из РФ в Европу.

Американцы хотели бы, чтобы немцы "дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой "Северного потока-2" Берлин компенсирует Киеву ущерб".

"Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики", — добавил Рар.

Он указал, что в этом случае Киеву придется поломать голову над тем, где найти средства для модернизации и реновации имеющихся газовый сетей с целью перевода их на транзит "зеленого водорода" в случае предложения со стороны Берлина о партнерстве в данной отрасли.

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