МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Достижение компромисса между США и Германией по проекту "Северный поток-2" — практически неизбежно. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", соглашение между Вашингтоном и Берлином будет предусматривать не только сохранение газового транзита через Украину, но и возможность остановки поставок газа по "Северному потоку-2" при условии обострения российско-американских противоречий.

Как уже сообщалось, США и Германия смогли устранить разногласия по "Северному потоку-2" и объявят о сделке в ближайшие дни. "Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сказал один из источников агентства Reuters.

По данным другого источника, стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления ныне отмененных санкций США в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG и ее главы.

Источники также отметили, что США и ФРГ намерены выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Пока непонятно, намерены ли страны для этого привлекать частные инвестиции на Украину или они объявят о госинвестициях, отмечает агентство. Меркель: позиции Германии и США по проекту "Северный поток 2" различаются

В ПЕРИМЕТРЕ СДЕЛКИ

Соглашение Германии и США может предполагать набор положений, часть из которых ранее уже рассматривалась, рассказывает начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

Речь идет об увязке объемов прокачки газа по "Северному потоку-2" и через украинскую газотранспортную систему; обязанности Германии в случае падения прокачки через украинскую ГТС задействовать национальные механизмы, снижающие объём прокачки по СП-2; финансовой поддержке Украины со стороны Германии для поддержания дееспособности газотранспортной инфраструктуры (это могут быть и прямые инвестиции, и целевые займы) и наконец, покупки доли в украинской ГТС инвесторами из Германии и США.

"Помимо этого, возможно возникновение требований предоставления формализованных гарантий со стороны "Газпрома" по поддержанию минимальных объёмов прокачки через ГТС Украины после истечения текущего контракта. В случае вхождения в её капитал инвесторов из США или Германии такое будет особенно для них целесообразно", — полагает аналитик.

Для США ключевой проблемой "Северного потока-2" является рост конкуренции между американским СПГ и российский трубопроводным газом, отмечает в свою очередь аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Российский газ дешевле заокеанского СПГ, что затрудняет конкуренцию для Штатов.

"На этом фоне можно ожидать, что в периметр сделки войдёт условие на покупку определённого количества американского СПГ", — отмечает аналитик.

Для "Северного Потока-2" устранение разногласий между Германией и США, конечно, означает ещё один шаг к завершению проекта. "США понимают, что сейчас остановить проект уже практически невозможно, и в текущей сделке, вероятно, попытаются получить хоть какую-то выгоду для себя", — предположил он.

ГАЗОВЫЙ ТРАНЗИТ

Строительство "Северного потока-2" близко к завершению, остается проложить менее 40 км. "Даже при отказе США от сделки с ФРГ, с высокой вероятностью строительство газопровода будет завершено уже в ближайшие недели", — убежден заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Ключевым вопросом остаются гарантии на прокачку газа через Украину: объем и сроки нового транзитного договора или иные "компенсации" Украине за потерю российского транзита.

"Предоставление гарантий на прокачку противоречит европейскому антимонопольному законодательству, и для Украины логичнее было бы оставаться в рамках третьего энергопакета, привлекая "Газпром" и других участников рынка выгодными тарифами, а не давлением и нерыночными соглашениями", — считает экономист. На Украине назвали причины поражения в борьбе с "Северным потоком-2"

По его мнению, в рамках сделки с ЕС Украине может быть предоставлено дополнительное финансирование на развитие проектов в области зеленой энергетики — строительство солнечных и ветряных электростанций, увеличение производства биомассы и проекты по повышению энергоэффективности.

"Предоставление гарантий сохранения транзита через ГТС Украины — в условиях, когда Украина не готова гарантировать инвестиции в модернизацию инфраструктуры и приемлемый тариф на прокачку — сейчас вряд ли возможно", — полагает Кондратьев.

КОМПРОМИСС НЕИЗБЕЖЕН

Cоглашение между США и Германией будет предусматривать не только сохранение газового транзита через Украину, но и возможность остановки поставок газа по "Северному потоку-2" в случае обострения российско-американских противоречий, полагает в свою очередь политический обозреватель Дмитрий Галкин.

"Администрация Байдена в принципе не имеет ничего против того, чтобы Германия стала крупнейшим европейским газовым хабом и усилила свое экономическое влияние в Восточной Европе. Однако Вашингтон продолжает опасаться, что усиление экономического сотрудничества между Германией и Россией может сказаться на внешнеполитическом курсе Берлина. Поэтому американская администрация хотела бы исключить даже теоретическую возможность возникновения такой ситуации, когда правительство Германии вынуждено будет выбирать между защитой немецких экономических интересов и сохранением лояльности по отношению к США", — говорит он.

Этому будет способствовать определение правил, затрагивающих в том числе и сферу международных отношений, в соответствии с которыми будет осуществляться поставка газа по "Северному потоку-2".

По мнению Галкина, достижение компромисса между США и Германией является практически неизбежным. США хотели бы восстановить тесное геополитическое взаимодействие с ЕС, а это невозможно без укрепления партнерских отношений с Германией. В свою очередь немецкое правительство заинтересовано в том, чтобы стать главным союзником США в Европе. Это позволило бы усилить позиции Германии в ее внешнеполитическом соперничестве с Великобритании и существенно уменьшило польские амбиции, заключил эксперт.