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В Кремле не знают деталей контактов Меркель в США по "Северному потоку-2"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены о том, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное... ПРАЙМ, 21.07.2021
северный поток - 2, дмитрий песков, ангела меркель, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены о том, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу "Северный поток 2", но подробностей пока нет.
Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
"Мы знаем, что тема "Северного потока 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по "Северному потоку 2".