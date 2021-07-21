МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены о том, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу "Северный поток 2", но подробностей пока нет. В США увидели угрозу в соглашении с Германией по "Северному потоку-2"

Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

"Мы знаем, что тема "Северного потока 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по "Северному потоку 2".