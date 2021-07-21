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2021-07-21T16:36:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210721/834261639.html

В Госдепе объяснили отказ США от санкций против "Северного потока-2"

Газ

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https://россиясегодня.рф

США не пошли на санкции против "Северного потока 2", потому что считают их неэффективными на данном этапе, труба почти достроена, заявил советник госдепартамента Дерек Штолле. ПРАЙМ, 21.07.2021

газ, газопровод, санкции, госдеп, сша, северный поток - 2, газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60