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В Госдепе объяснили отказ США от санкций против "Северного потока-2"
Газ
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США не пошли на санкции против "Северного потока 2", потому что считают их неэффективными на данном этапе, труба почти достроена, заявил советник госдепартамента Дерек Штолле. ПРАЙМ, 21.07.2021
газ, газопровод, санкции, госдеп, сша, северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. США не пошли на санкции против "Северного потока 2", потому что считают их неэффективными на данном этапе, труба почти достроена, заявил советник госдепартамента Дерек Штолле.