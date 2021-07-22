МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Уступки Соединенных Штатов по газопроводу "Северному потоку-2" объясняются отличиями в приоритетах администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом, пишет "Лента.ру" со ссылкой на научного сотрудника Института политических наук Левен-Европа и эксперта международного клуба "Валдай" Данилу Бочкарева.

Байден: остановка строительства "Северного потока-2" невозможна

По его мнению, сделка Германии и США по газопроводу вряд ли приведет к разладу между Берлином и странами Восточной Европы, активно выступавшими против проекта.

"У них есть много общих интересов и общих вызовов, на которые надо отвечать. Разногласия по одному вопросу вряд ли приведут к расколу", — цитирует политолога СМИ.