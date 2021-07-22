МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в открытом письме обратился к конгрессу США с просьбой продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку "Северного потока 2".

Политолог назвал причину уступки США по "Северному потоку-2"

"Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2 "и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству" Северного потока 2", — говорится в письме.

Разумков призвал конгресс воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

Спикер Рады считает, что проект "Северный поток" несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также является прежде всего геополитическим проектом, имеющим "целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации".

"Северный поток 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", — написал спикер Рады. Байден: остановка строительства "Северного потока-2" невозможна

По его мнению, этот проект следует рассматривать как часть "агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.