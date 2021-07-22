МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Германия не сможет серьезно повлиять на транзит газа из России через Украину, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. В Раде попросили США не допустить достройку "Северного потока-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Берлин сейчас не может серьезно, напрямую влиять на возможности транзита газа через Украину из России, но тем не менее все прекрасно понимают, что этот вопрос не экономический, а политический", — отметил эксперт. По его словам, Киев занимает "подчиненную позицию" и каких-либо карт, чтобы влиять на эти переговоры у Украины нет.

Вопрос "Северного потока 2" президент (США — ред.) Джо Байден унаследовал от Дональда Трампа как уже проигранный, "воевать" он за него не будет, добавил Данилов.

"Не будет никаких провоцирующих политических движений со стороны США", — подчеркнул Данилов. В США пообещали предложить новые санкции за "Северный поток-2" к августу

Он отметил, что по итогам визита Байдена в Европу была достигнута принципиальная "джентельменская" договоренность о том, что нынешний трансатлантический баланс слишком важен, чтобы разменивать его на другие вопросы.

"Если Украина будет обострять эту дискуссию, то она проиграет. Если все-таки власть украинская достаточно вменяема, то они не будут идти на обострение по этим вопросам", — ответил эксперт на вопрос о вероятных провокациях со стороны Украины в связи с соглашением по "Северному потоку 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.