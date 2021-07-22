МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украину нужно принять в НАТО, поскольку Россия использует трубопровод "Северный поток 2" как "геополитическое оружие", свою позицию он выразил незадолго до сделки США и Германии. В Раде попросили США не допустить достройку "Северного потока-2"

Ранее Витренко сообщил, что посетит США и обсудит с сенаторами "Северный поток 2".

Во время визита в Вашингтон Витренко высказал мнение, что президент России Владимир Путин якобы "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона".

"Так как наша обеспокоенность, например, в первую очередь касается безопасности, членство в НАТО, вероятно, решит эту проблему безопасности", — заявил глава компании агентству Рейтер. Байдену "досталось" за сделку по "Северному потоку-2"

ФРГ и США ранее опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.