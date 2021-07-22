Глава "Нафтогаза" Витренко попросил принять Украину в НАТО из-за опасения за безопасность страны
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украину нужно принять в НАТО, поскольку Россия использует трубопровод "Северный поток 2" как "геополитическое оружие", свою позицию он выразил незадолго до сделки США и Германии.
Ранее Витренко сообщил, что посетит США и обсудит с сенаторами "Северный поток 2".
Во время визита в Вашингтон Витренко высказал мнение, что президент России Владимир Путин якобы "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона".
"Так как наша обеспокоенность, например, в первую очередь касается безопасности, членство в НАТО, вероятно, решит эту проблему безопасности", — заявил глава компании агентству Рейтер.
ФРГ и США ранее опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://1prime.ru/gas/20210722/834268310.html