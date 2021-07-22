МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко незадолго до объявления сделки США и ФРГ по "Северному потоку 2" выразил сомнения в том, что Россия продолжит транзит газа через украинскую территорию после окончания действующего соглашения в 2024 году, а в качестве компенсации за то, что проект все же будет завершен, попросил членства в НАТО для Киева. "Нафтогаз" просит принять Украину в НАТО из-за "Северного потока-2"

Витренко, которого цитирует агентство Рейтер, заявил, что "не думает, что Россия продолжит транзит газа через Украину после окончания действующего соглашения, срок которого истекает в 2024 году". Кроме того, согласно сообщению агентства, Витренко заявил, что Украине понадобится членство в НАТО, которое компенсировало бы угрозы безопасности страны, возникающие, по мнению Киева, из-за "Северного потока 2". Указывается, что глава "Нафтогаза" дал агентству интервью "незадолго до того", как Германия и США представили соглашение по "Северному потоку 2".

В среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.