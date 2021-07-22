БЕРЛИН, 22 июл — ПРАЙМ. В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года, говорится в письменном ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

"Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку 2")", — сообщили в министерстве.

В 2019 году Германия, в частности, на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с ЕС, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года.

"Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года… Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", — говорится в ответе министерства.

В среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.