КИЕВ, 22 июл — ПРАЙМ. Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать его в качестве оружия, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно. Это чисто экономический проект, и для экономики Германии это важно. Она является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы — это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос — захочет ли", — сказал Охрименко в комментарии агентству в четверг.

По его словам, в результате инициированных консультаций Украина может получить компенсацию от ЕС после запуска "Северного потока 2", также украинская энергетическая система гарантировано станет частью системы ЕС.

Комментируя совместное заявление Киева и Варшавы об угрозах, связанных с запуском "Северного потока 2", Охрименко назвал его "спекулятивным". "Сейчас в отношениях двух стран наблюдается формование нового союза "Речи Посполитой". Однако эти заявления носят исключительно политический характер, так как Польша не может серьезно повлиять на ЕС и США. На это даже не обратят внимания", — считает эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.