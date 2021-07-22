МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" приведет к росту зависимости европейских стран от российского газа с точки зрения вопросов безопасности и изменений климата, заявил член палаты представителей по вооруженным силам США, демократ Энтони Браун изданию Politico. Байдену "досталось" за сделку по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Соглашение является напоминанием о том, что, хотя мы разделяем многие ценности с нашими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, наши интересы часто не совпадают… Я крайне обеспокоен тем, что зависимость европейских стран от российского газа будет расти с точки зрения безопасности и климатических изменений", — заявил политик.

Ранее издание сообщило, что американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности между США и ФРГ по "Северному потоку 2", представители обоих партий винят главу государства в создании "преимуществ для РФ за счет Украины".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.