ВАРШАВА, 22 июл — ПРАЙМ. Депутат сейма (нижняя палата парламента) Польши от оппозиционной Гражданской платформы Яцек Протас считает договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток 2" провалом польской дипломатии. Украина и Польша намерены продолжить борьбу против "Северного потока-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" угрожает энергетической безопасности Польши, а не только Украины. То, что делается в данный момент, вызывает большое беспокойство. Возникает вопрос – где польская дипломатия", — заявил он в эфире Польского телевидения.

"Мы слышим о том, что господин президент (Анджей Дуда) прервал свой отпуск для того, чтобы поехать в Японию на открытие Олимпийских игр. Я слышал, что господин министр (иностранных дел Збигнев) Рау вообще удивлен этой ситуацией, что уже звучит курьезно, что дипломатические службы не знали, что делается вокруг так важной для Польши проблемы. Мы не слышим о действиях вице-премьера, отвечающего за безопасность нашей страны, в том числе за энергетическую безопасность (вице-премьер, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский)", — добавил он.

Протас считает, что Польша ранее допустила ошибку, делая приоритетом своей внешней политики контакты с администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток-2"

"Дипломатически мы остались одиноки, как в Европе, так и, к сожалению, в мире. Нашу безопасность мы базировали только и исключительно на контактах с президентом США Дональдом Трампом, а он также не смог никакими санкциями сдержать строительство этого трубопровода. Я глубоко убежден, что администрация Джо Байдена дошла до выводов и до убеждения, что ничто уже не сдержит строительство "Северного потока 2", — сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат правящей партии "Право и справедливость" Катажина Суйка обвинила ЕС и Германию в двуличности по отношению к Польше, припомнив, что Польша не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году во время начала Второй мировой войны. "В данный момент мы столкнулись с определенной двуличностью Германии и Европейского союза. Гипотетически представим себе, что Польша сегодня подписывает договор с Россией. Договор, который угрожает энергетической безопасности в каком-то регионе Европы, Европейского союза. Я считаю, что мы сразу имели бы проблемы и с Судом ЕС, и с Европейской комиссией, а также с десятками экологических организаций", — сказала она.

"Приходит мысль, что мы не слишком можем рассчитывать на союзников, как в 1939 году", — добавила депутат.