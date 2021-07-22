БЕРЛИН, 22 июл — ПРАЙМ. Власти земли Мекленбург-Передняя Померания рады, что согласованный в рамках правового процесса "Северный поток 2" теперь наконец может быть завершен, приветствуют соглашение между ФРГ и США по проекту, заявили РИА Новости в региональном минэнерго. Минэкономики ФРГ приветствует сделку с США по "Северному потоку-2"

"Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания очень радо, что этот строительный проект, одобренный в рамках правового процесса, теперь наконец может быть завершен. Поэтому мы очень приветствуем это соглашение", — заявили в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

"Трубопровод состоит из двух ниток. Первая линия кабелей уже укомплектована, вторая — там осталось (укомплектовать) только небольшую часть. Однако перед вводом в эксплуатацию необходимо провести еще обширную работу и испытания", — добавили в министерстве, указав, что скорость завершения данной работы "оператор "Северного потока 2" может лучше оценить с точки зрения времени, чем земля (Мекленбург-Передняя Померания), которая не строит трубопровод".

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.