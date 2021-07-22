МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку-2" хорошим шагом вперед. В Бундестаге считают успехом сделку с США по "Северному потоку-2"

По мнению Меркель, это соглашение хорошо и для Украины.

Однако договоренности не устраняют всех расхождений в позициях двух стран по проекту, но это продвижение вперед, отметила немеукий канцлер.

"Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям", — заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая скорее всего станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.

По ее словам, соглашение было достигнуто лишь между правительствами, парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат. "У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения. Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", — добавила Меркель.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что ФРГ и Евросоюзу не придется вводить санкции против России по "Северному потоку 2", возможность которых предусматривает сделка Берлина и Вашингтона по этому проекту.

"У нас есть строительство, предстоит процесс согласования для "Северного потока", согласование эксплуатации, далее будет (согласование в соответствии) с пакетом (регулирования) внутреннего рынка энергетики, в котором есть требования к оператору. У нас также будет возможность, которой я не хочу пользоваться…, вводить санкции. Мы не будем безоружны. Российская сторона постоянно говорила, что не будет использовать энергию", — заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая, скорее всего, станет для нее последней в должности канцлера ФРГ. В Польше назвали провалом заявление США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Она подчеркнула, что Германия "не безоружна со своей стороны, когда мы смотрим на политические условия, в которых стартует этот проект".

Германия ведет переговоры с Россией на базе своих ценностей и интересов, есть заинтересованность оставаться в диалоге, подчеркнула Меркель. "Как и с другими странами, мы ведем наши переговоры (с Россией) всегда на базе наших ценностей… и наших интересов. Мы всегда должны иметь интерес в том, чтобы оставаться в диалоге с Россией", — сказала она.

Канцлер ФРГ не согласилась с оценкой сделки США и Германии по "Северному потоку 2" как "подарка" президенту РФ Владимиру Путину. "Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами", — заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на соответствующее замечание журналистки и вопрос, значит ли эта сделка, что Россия для Германии важнее Украины и Восточной Европы.