МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В тексте заявления ФРГ и США есть то, с чем Россия согласиться не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку-2" шагом вперед

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем. И то, что мы готовы приветствовать", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в Кремле очень внимательно изучили текст документа.

Так, в Кремле категорически не согласны с формулировкой в заявлении США и ФРГ о вредоносных действиях России. "Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается", — сказал Песков журналистам.

"Это мы не можем никак одобрить", — добавил он. В Германии рады, что "Северный поток 2" наконец может быть завершен

Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет,подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", — сказал Песков журналистам.

"Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", — добавил он.

Кроме того, в Кремле недоумевают, почему ФРГ и США в совместном заявлении выдвигают требования по только к России: нужно призвать Украину к ответственной позиции, отметил Песков.