Пресс-секретарь президента Песков заявил, что РФ согласна не со всеми пунктами сделки США и ФРГ
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В тексте заявления ФРГ и США есть то, с чем Россия согласиться не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем. И то, что мы готовы приветствовать", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле очень внимательно изучили текст документа.
Так, в Кремле категорически не согласны с формулировкой в заявлении США и ФРГ о вредоносных действиях России. "Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается", — сказал Песков журналистам.
"Это мы не можем никак одобрить", — добавил он.
Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет,подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", — сказал Песков журналистам.
"Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", — добавил он.
Кроме того, в Кремле недоумевают, почему ФРГ и США в совместном заявлении выдвигают требования по только к России: нужно призвать Украину к ответственной позиции, отметил Песков.
https://1prime.ru/gas/20210722/834271343.html