МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления ФРГ и США по этому вопросу складывается эффект "без меня меня женили", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нафтогаз" усомнился в транзите газа через Украину после 2024 года

"Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это — "без меня меня женили", — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что президент России неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года.

"Это вопрос, исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не витим такого месседжа для Украины", — отметил Песков.