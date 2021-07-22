2021-07-22T13:34:59+03:00

2021-07-22T13:34:59+03:00

2021-07-22T13:34:59+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210722/834271436.html

ЕК приняла к сведению заявление США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЕК ПРИНЯЛА К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЕ США И ГЕРМАНИИ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАЙМ, 22.07.2021

газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60