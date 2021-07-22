ЕК приняла к сведению заявление США и ФРГ по "Северному потоку-2"
ЕК ПРИНЯЛА К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЕ США И ГЕРМАНИИ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
https://1prime.ru/gas/20210722/834271436.html
Отпуск-2021
Эксперты выяснили, как россияне проводят летний отпуск
Регулирование интернета
В России попробовали отключиться от глобального интернета
Кибербезопасность
Эксперты узнали, как утекают личные данные россиян
Пандемия коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 24 471
Повышение цен в России
Минпромторг не ожидает резкого роста цен на одежду и обувь
Банки
Нацбанк Украины повысил учетеную ставку
Северный поток-2
В Бундестаге считают успехом сделку с США по "Северному потоку-2"
Авто
"АвтоВАЗ" приостановит производство на три недели
Нефть
Цены на нефть перешли к росту на фоне рисковых настроений
ЕК ПРИНЯЛА К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЕ США И ГЕРМАНИИ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
https://1prime.ru/gas/20210722/834271436.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.