ВЕНА, 22 июл — ПРАЙМ. В австрийской нефтегазовой компании OMV не стали комментировать договоренность США и ФРГ по проекту "Северный поток 2". Еврокомиссия готова обсудить "Северный поток-2" с Украиной

"Мы не комментируем какие-либо политические решения или обсуждения. OMV является одним из пяти международных финансовых партнеров Nord Stream 2. Менеджер проекта и оператор — Nord Stream 2 AG. Для получения дополнительной информации обращайтесь напрямую в операционную компанию", — сказали РИА Новости в компании.

ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года; Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas была вынуждена остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.