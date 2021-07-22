МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 регионах РФ и федеральной территории "Сириус", соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В "Газпроме" озвучили сумму затрат на газификацию домовладений

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" единым оператором газификации; утвердить прилагаемый перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации", — говорится в документе.

В прилагаемый перечень федеральных территорий и субъектов входят 66 регионов России, а также федеральная территория "Сириус".

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ.

Утверждаемые топливно-энергетические балансы станут основой газификации регионов, в каждом из которых за единым (или региональным) оператором закрепят ответственность строить газопроводы до границ участков домовладений. Таким образом, он будет решать вопрос "последней мили", а оплата за мероприятия по газификации будет происходить только в пределах собственного земельного участка. В итоге граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.