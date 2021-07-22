МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко высказался о перспективе транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Будет спрос — будет и транзит", — сказал Грушко.

Энергетическое сотрудничесто между РФ и Европой выдержало испытание временем, подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости. Европейцам в вопросах энергобезопасности следует руководствоваться не навязанными извне соображениями, а своими потребностями, отметил он.

"Факт остается фактом: энергическое сотрудничество между Россией и Европой выдержало испытание временем, в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности Европы", — заявил Грушко.

"И мы убеждены в том, что в интересах европейцев руководствоваться не какими-то навязанными геополитическими соображениями извне, а собственными долговременными потребностями", — добавил он. В Кремле оценили договоренности США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Заявление США и ФРГ по "Северному потоку 2" еще раз демонстрирует воцаряющиеся неоколониальные отношения между союзниками, Вашингтон пытается навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, считает заместитель министра иностранных дел РФ.

"Это еще одна демонстрация воцаряющихся неоколониальных отношений между трансатлантическими союзниками, когда метрополия, в роли которой выступает Вашингтон, пытается навязать другим государствам жесткие рамки для реализации их суверенных прав и интересов. Видимо, так в глазах американцев и должен выглядеть пресловутый "порядок, основанный на правилах". Это все понятно и ожидаемо", — заявил Грушко.