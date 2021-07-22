МИД России объявил о скором запуске "Северного потока-2"
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Несмотря на попытки США политизировать "Северный поток 2", трубопровод скоро заработает, сообщили в МИД РФ.
https://1prime.ru/gas/20210722/834273254.html
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Несмотря на попытки США политизировать "Северный поток 2", трубопровод скоро заработает, сообщили в МИД РФ.
https://1prime.ru/gas/20210722/834273254.html
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