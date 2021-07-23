МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, какую компенсацию Киев ждет из-за достройки российского газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина24". Эксперт рассказал, что будет с рублем после заседания ЦБ по ставке

Напомним, что на текущей неделе Германия и США опубликовали совместное заявление. В нем говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе также сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2", в том числе — США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы необходимо продолжать транзит российского газа по территории Украины после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные способы влияния, чтобы договор между Москвой и Киевом о транзите газа был пролонгирован.

"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — отметила вице-премьер Украины.

Она утверждает, что также Киев должен получить "гарантии, а не договоренности", касающиеся "территориальной целостности и суверенитета".

"А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом", — дополнила она.

Стефанишина отметила, что запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад.

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — подытожила политик.