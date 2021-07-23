Поставки по "Северному потоку" возобновлены после ремонта
Поставки газа по "Северному потоку" возобновлены после десятидневного планового ремонта
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по "Северному потоку" возобновлены после десятидневного ежегодного планового ремонта, следует из данных операторов принимающей газотранспортной системы Германии.
Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, принимающих газ из "Северного потока", прокачка газа возобновилась примерно в 8.00 мск. Об этом свидетельствует информация о физическом потоке газа и реноминации (оперативная уточненная заявка) на прием газа.
Плановый ремонт на магистрали начался 13 июля, в это время "Газпром" замещал поставки по газопроводу газом из своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе. График и план работ по техническому обслуживанию "Северного потока" были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
"Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
https://1prime.ru/gas/20210723/834278796.html
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