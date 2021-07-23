МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Читатели китайского интернет-ресурса "Гуаньча" прокомментировали сделку, которую Германия и США заключили по строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Многие комментаторы высказали мнение, что Украина в вопросе газопровода служит только залогом соглашения и не имеет в нем никакого веса.

"Больше всех проиграла Украина — не надо было виснуть на ноге США", — пишет один из комментаторов портала.

"Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд", — добавляет другой комментаторв.

"Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать", — иронизирует еще один юзер.

"Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена", — сходятся во мнении комментаторы.

Напомним, что на текущей неделе На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление. В документе сформулированы условия для запуска в работу "Северного потока — 2".

Вашингтон и Берлин считают, что в интересах Украины и стран Евросоюза — продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Ради этого Германия обязуется использовать все доступные средства влияния.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что соглашение между двумя странами по трубопроводу не остановит Киев в борьбе против него.