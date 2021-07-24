МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский газопровод "Северный поток — 2" действительно в первую очередь является экономическим проектом, который дает возможность экономить на издержках поставок газа через Украину, пишет газета "Известия" со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова.

Он отметил, что издержки поставщиков газа в страны Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины стали стремительно расти еще с 2005 года.

Тогда Киев из надежного и стабильного партнера по транзиту газа в страны Европы превратилась в слабое звено, отметил эксперт.

Он напомнил о том, что были вскрыты кражи газа из ГТС Украины, а также о появлении схем по "бумажному реверсу" топлива из Европы обратно на Украину, хотя технически это невозможно.

Помимо этого, нарастали техногенные риски из-за недофинансирования трубопровода властями Украины. Стало понятно, что аварии, парализующие поставки газа в Европу, — это вопрос времени.

Эксперт подчеркнул, что возникавшие с 2005 года риски перевешивают все преимущества по возможностям транзита газа через Украину.

При этом "Газпром" обязательно продолжит транзит, считает специалист, это связано с тем, что суммарные мощности как "Северного потока — 2", так и "Турецкого потока", не перекрывают объемы газа, в которых нуждаются европейские потребители.

"Но наличие альтернативных вариантов транзита газа позволит договариваться со странами, которым "Газпром" сейчас платит за транзит, на лучших условиях", — пояснил он.

Тузов также считает, что запуск "Северного потока — 2" обеспечит потребителей Европы доступом к дешевому, экономичному топливу и позволит Евросоюзу воплотить план по переходу к углеродной нейтральности.

Россия снимет политические риски с транзита газа через Украину и Польшу и нарастит выручку от продаж газа в Европу, подытожил эксперт.